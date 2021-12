Krisepakke til næringslivet og koronaordninger for ledige forlenges

Regjeringen vil forlenge kompensasjonsordningen for næringslivet, men vil begrense utbytte. Koronaordninger for ledige og permitterte utvides med én måned.

Fire statsråder presenterte tirsdag formiddag regjeringens økonomiske tiltakspakke.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier han forstår mange går julen i møte med en klump i magen, og at både folk og bedrifter er bekymret.

– Vi skal stille opp for dem. Vi tar nå i bruk en enda større del av verktøykassa og foreslår en tiltakspakke som vil lette den økonomiske byrden for de som nå har det vanskelig, sier Vedum.

Regjeringen vil lempe krav på omsettingsfall fra 40 til 30 prosent i november og desember. Samtidig vil maksimalt støttebeløp bli redusert fra 20 til 15 millioner kroner for tomånedersperioden.

Bremser utbytte

Regjeringen vil også innføre begrensninger på utbytte.

– Vi forventer at eiere og ledere opptrer ansvarlig. Regjeringen er klar på at koronastøtten skal gå til å holde folk i arbeid, ikke til utbytte for eierne. Virksomheter som går med overskudd i 2021, vil bli pålagt å betale tilbake støtte som de mottar for november og desember, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Regjeringen vil også gjeninntre garantiordningen for banklån til bedrifter som en del av krisepakka.

Lønnsstøtte ikke klar

Partene i arbeidslivet har etterlyst en lønnsstøtteordning. Det vil bety at folk slipper å bli permittert, men at staten tar deler av regningen for kriserammede bedrifter. Detaljene var ennå ikke på plass tirsdag, men Vedum lover at det er rett rundt hjørnet.

– Målet er å prøve å lande det i løpet av uka, sa han.

Koronaordningene for arbeidsledige, permitterte og frilansere foreslås samtidig forlenget med én måned. Ordningene skulle løpe ut januar, men en usikker smittesituasjon og nye tiltak gjør det nødvendig å forlenge ut februar måned, mener regjeringen.

– Dette har to formål: Sikre folk som ikke kan jobbe på grunn av smitteverntiltakene, slik at de har en inntekt det går an å leve av – og sikre mer sosial rettferdighet, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap).

Liste for ledige:

Ordningene gjelder følgende:

* Rett til dagpenger til ledige og permitterte, uavhengig av hvor lenge de har mottatt ytelsen

* Perioden for AAP-mottakere som er avklart for arbeid forlenges

* Forhøyet dagpengesats på 80 prosent kompensasjon for den delen av dagpengene som er under tre ganger grunnbeløpet

* Særreglene med dagpenger for lærlinger

* En ledig kan jobbe opp til 60 prosent av vanlig arbeidstid før dagpengene bortfaller, mot normalt 50 prosent

NHO: Ikke godt nok

Reaksjonene på tiltakspakken er ikke udelt positive. Virke sier permitteringsvarslene nå renner inn, og NHO mener kompensasjonsordningene treffer for dårlig.

– Vi registrerer at ordningen forlenges til over nyttår for andre grupper. Det er bare næringslivet som får en stopp ved nyttår, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.