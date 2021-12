NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til 14. desember.

4.864 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 4.864 nye koronasmittede personer i Norge. Det er 747 flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 4.733 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 3.687, så trenden er stigende. Smitterekorden ble satt torsdag 9. desember med 5.355 nye koronasmittede på ett døgn.

Tre biler ødelagt i garasjebrann i Kongsvinger

Tre personbiler ble ødelagt i en brann i et garasjeanlegg ved Vennersberg i Kongsvinger natt til tirsdag. Nødetatene fikk melding om brannen klokken 2.04. Brannen var slukket en time senere. Brannårsaken er uavklart, opplyser politiet.

– Ingen personer ble skadd i brannen, men tre biler er ødelagt og en er helt utbrent, forteller operasjonsleder Kjartan Waage i Innlandet politidistrikt til NTB.

United-kamp ble utsatt

Det er koronauro i Premier League med rekordsmitte like før den mest hektiske kampperioden. I natt kom bekreftelsen på at kampen mellom Manchester United og Brentford, som skulle ha blitt spilt tirsdag, blir utsatt.

Kongresskomité ber om at Trumps stabssjef blir straffet

Komiteen som gransker kongresstormingen 6. januar ber om at det opprettes straffesak mot Mark Meadows, tidligere stabssjef for Donald Trump i Det hvite hus. Komiteen mener han har vist forakt for Kongressen ved å nekte å vitne.

Kraftig jordskjelv i havet utenfor Indonesia

Et jordskjelv med en styrke på 7,3 ble registrert i Indonesia klokken 4.20 i natt. Det er sendt ut tsunamivarsel i et område innenfor 1.000 kilometer fra skjelvets episenter.