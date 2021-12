Guldvog: Vi vet ikke veien ut av pandemien per i dag

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier at helsemyndighetene trolig kan sette i gang arbeidet med å planlegge veien ut av pandemien etter denne omikronbølgen. Foto: Annika Byrde / NTB Les mer Lukk

NTB

Per i dag har ikke norske helsemyndigheter en modell for veien ut av pandemien. Men når omikronbølgen er over, kan dette arbeidet starte, sier helsedirektøren.