Nils Røang er død: - Det er vondt og helt uvirkelig

Nils Røang døde i sitt hjem, søndag 12. desember. Røang ble 58 år gammel.

En trist nyhet ble mandag formiddag delt internt blant de ansatte i mediebyrået Red Dentsu X. Der kunne administrerende direktør Christian Espeseth fortelle sine medarbeidere at alle ansatte hadde mistet en kjær venn og høyt verdsatt kollega.

Søndag formiddag gikk nemlig byråets grunnlegger og Espeseths forretningspartner og nære venn, Nils Røang (1963-2021), bort, etter en treningsøkt.

Etterlater seg kone og fire barn

- De to siste dagene har vært de tristeste dagene i mitt liv. Det er vondt og helt uvirkelig. Det er rett og slett noe jeg ikke vil tro, men jeg vet dessverre at det er sant. Min fantastiske partnerkollega, bestevenn, familievenn, omsorgsfulle og gode Nils har gått bort, sier Espeseth til Kampanje.

Han sier hans tanker går til de aller nærmeste, som Espeseth med familie er veldig nære venner med og tilbrakte mange ferier sammen. Røang etterlater seg kona Elly og fire barn som befinner seg i alderen 20 år og oppover.

- Akkurat nå går alle tanker til Elly, Sarah, Christoffer, Martine og Helene. Flotte fine Nils er borte, det er bare helt uvirkelig. Det blir noen ufattelige og triste dager – men vi skal gjøre alt vi kan for å hjelpe igjennom sorgen med største kjærlighet, sier han.

Familien ønsker ikke å kommentere den tragiske hendelsen, men har gitt Røangs mangeårige venn og businesspartner oppgaven med å informere kolleger, kunder og medier.

Sentral gjennom hele 2000-tallet

Røang har vært en sentral person i den norske byråindustrien gjennom de siste 20 årene. Først i Bates og mediebyrået SynergiRF som senere ble til OMD og der Røang var sjef frem til tidlig på 2000-tallet. Da tok planene om å starte opp et eget byrå form og i 2005 så Red Media Consulting dagens lys. To år senere kom Espeseth inn som partner i byrået.

- Jeg husker vi var på Beitostølen der vi begge har hytte og Nils tegnet på en serviett hva Red skulle drive med og hva han ville jeg skulle være på. Det var tredje juledag i 2007, sier Espeseth.

Hyttelivet på Beitostølen var ikke det eneste familien Røang og Espeseth delte. Også interessen for seiling går igjen som en fellesnevner.

- Vi har tilbrakt så mange ferier sammen både på havet i hver vår båt og på fjellet og vi har nesten delt livene våre sammen, både som Nils og Christian og som familier, og senest i oktober var vi og seilte i Middelhavet. Det har vært et partnerskap der man ikke trenger å bruke ord for å vite hvordan det stod til, sier han.

– En rar følelse



Etter å ha bygget opp Red Media Consulting til et konsern med en rekke selskaper, milliardomsetning og over 100 ansatte, solgte Røang og de to andre partnerne Christian Espeseth og Maria-Aas Eng byrået til Dentsu-gruppen i Norge. Da Kampanje snakket med Røang etter at salget av mediebyrågruppen til Dentsu Aegis Norway ble kjent, sa byrå-gründeren følgende:

- Det er en rar følelse å selge sitt eget selskap, også er det hyggelig å få riktig betalt for de verdiene man har skapt, sa Røang den gang.

Salgssummen er aldri blitt bekreftet, men Kampanje har tidligere skrevet at Red-partnerne fikk utbetalt opp mot 100 millioner kroner i kontanter fra salget i tillegg til en earn out-modell som løp over noen år.

Også Paal Fure, sjefen for Dentsu-byråene i Norge og Nord-Europa, sier han har mistet en god venn og kollega, og bransjen en «profilert mediebyråleder fra de siste 20 årene».

- Jeg har kjent Nils og hans kone Elly i nesten 30 år og dette er så uendelig trist også for meg personlig. Han har også selvfølgelig veldig mange nære kolleger i Red Dentsu X, som har det veldig vondt nå, sier Fure.

- Nils ville sagt pass på å huske å leve

Etter det Kampanje kjenner til skulle Røang ha avsluttet arbeidsforholdet sitt med Red Dentsu X til nyttår. Røang var med andre ord helt på slutten av sin byråkarriere da hendelsen inntraff. Espeseth sier Røang trappet gradvis ned på jobben de siste årene etter at salget var gjennomført, og nå så frem til å tilbringe mer tid sammen med familie, barn og barnebarn og dyrke sin nye interesse og hobby, golf.

- Både Nils og jeg har lagt ned mange timer i Red og i starten møttes vi klokken seks hver morgen med boller og kaffe og snakket om livet før vi startet opp kvart over seks. Helt til for et par år siden tilbrakte vi 12 timer hver dag sammen på jobb, men den siste tiden hadde han trappet veldig ned og brukt all sin tid på sin nye interesse golf og styreledervervet han hadde på Toppgolf-senteret på Eiksmarka. Det var den nye lidenskapen hans og han både trente og spilte masse golf. Han var i ordentlig kanonform, sier han.

- Hva tenker du om tidspunktet det skjedde på?

- Det er helt ubeskrivelig vondt og viser bare hvor skjørt og uforutsigbart livet er. Men det ligger i Nils' ånd å se fremover og leve. Nils ville sagt pass på å huske å leve.

Kjærlighet både til venner og i jobb

Espeseth sier Nils Røang var et menneske som «var opptatt av mennesker» og som «hadde mye kjærlighet å gi».

- Husk på at vi er ikke roboter, vi er mennesker kunne han si. Kjærlighet til mennesker og kjærlighet til faget. Det var det som var Nils, sier Espeseth.

Også Røangs forretningsfilosofi var også preget av «vennlighet og kjærlighet», forteller partneren gjennom alle disse årene.

- Nils gikk foran i bransjen og snakket om mediene som våre venner og partnere. Nils mente alltid at mediene måtte inkluderes til å være en del av løsningen og at man ikke trengte å skvise de siste prosentene. Det er en bauta i bransjen, en mann med meningers mot og et menneske med et stort hjerte og mye kjærlighet som har gått bort. Jeg har vært utrolig heldig som har fått lov til å jobbe med Nils og han vil prege meg resten av livet, sier Christian Espeseth.

