Enda strengere coronatiltak legges fram mandag kveld

Coronasmitten og -innleggelsene øker raskt hver dag. Mandag kveld kom regjeringen med flere, strenge tiltak på en hasteinnkalt pressekonferanse.

Nå er det alvor, sier statsminister Jonas Gahr Støre, som peker på at smitten har økt kraftig siden de forrige tiltakene ble lagt fram i forrige uke.

– Det er ikke mange dager siden vi innførte nye tiltak, men siden det har smitten økt kraftig, sier Støre, som legger til at det ikke er noe som tilsier at smittesituasjonen vil snu og at tiltakene derfor må forsterkes.

– Full skjenkestopp

Full skjenkestopp og strenge regler for arrangementer. Det er regjeringens hovedgrep for å få kontroll over omikron.

På pressekonferansen kunngjorde Støre en ny pakke med kraftige tiltak mot coronaviruset, mindre enn én uke siden forrige tiltakspakke ble innført.

Ifølge ham er det ingenting som tilsier at smittesituasjonen vil snu. Derfor må tiltakene forsterkes.

Trer i kraft natt til onsdag

De nye tiltakene trer i kraft fra natt til onsdag 15. desember.

Tiltakene gjelder inntil videre i fire uker, men regjeringen vil ikke utelukke at de kan bli mer langvarige, eller at det kan bli behov for ytterligere innstramminger.

De viktigste tiltakene er:

* Full, nasjonal skjenkestopp fra midnatt natt til onsdag.

* Det innføres nasjonalt gult nivå i barnehager og på barne- og ungdomsskoler.

* Alle som kan ha hjemmekontor, skal ha hjemmekontor.

* Maks 20 personer innendørs på privat sammenkomst på offentlig sted, eller i lånte eller leide lokaler. Meteren skal holdes.

* Maks 20 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser, og 50 personer ved bruk av slike sitteplasser. Opptil 50 kan delta i begravelser og minnestunder.

* Anbefaling om maks 10 gjester hjemme, men 20 én gang i løpet av julehøytiden.

Lover jul

Nordmenn kan likevel reise hjem til sine nærmeste i jula, forsikrer statsministeren.

– Det blir jul. Du kan reise hjem i jula, og du kan være med dine nærmeste. Vi kan ikke være så mange sammen, men vi kan være der for hverandre, sa Støre.

Han ba folk være der for hverandre i høytiden.

– Se rundt deg, hvem kan du utgjøre en forskjell for? Sammen må vi nå stille opp for å snu denne utviklingen. Det kan vi, og da kan vi kontrollere smitten gjennom vinteren, sa han.

– Vi er nødt til å treffe tiltak

– Situasjonen er alvorlig. Smittespredningen er for høy. Og vi er nødt til å treffe tiltak for å begrense den utviklingen, sa Støre til NTB tidligere mandag.

Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet har begge levert nye anbefalinger om ytterligere coronatiltak for å få bukt med den eskalerende situasjonen.

– Det haster med å bremse covid-19-epidemien med betydelige tiltak slik at ikke omikronvarianten forårsaker en epidemibølge som gir enorm sykdomsbyrde og fullstendig overbelaster helsetjenesten. Formålet er å redusere og flate ut denne bølgen, heter det i en ny risikovurdering fra FHI om omikronvarianten.