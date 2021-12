Pressekonferanse om coronasituasjonen klokken 20

Strengere coronatiltak er ventet.

Statsminister Jonas Gahr Støre og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol inviterer til pressekonferanse om coronasituasjonen mandag kveld klokken 20.00.

– Situasjonen er alvorlig. Smittespredningen er for høy. Og vi er nødt til å treffe tiltak for å begrense den utviklingen, sa Støre til NTB tidligere mandag.

Flere statsråder kan også komme til å delta på pressekonferansen. Helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg skal også være til stede, opplyser Statsministerens kontor.

– Antall smittede vil gå dramatisk opp

Smitten har økt kraftig i Norge de siste ukene. Mandag opplyste FHI at det er registrert 958 tilfeller av omikronvarianten i Norge.

– Vi er stadig mer bekymret for utviklingen. Vi ser at vi har et høyt antall smittede. Det etterfølges av en økning i innleggelser, og med de scenarioene som nå foreligger, så ser det ut til at antall smittede vil gå dramatisk opp i løpet av den nærmeste tiden, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet til NTB.

FHI: – Det haster



Mandag var regjeringen i møte med Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet.



«Det haster med å bremse covid-19-epidemien med betydelige tiltak slik at ikke omikronvarianten forårsaker en epidemibølge som gir enorm sykdomsbyrde og fullstendig overbelaster helsetjenesten. Formålet er å redusere og flate ut denne bølgen,» heter det i en ny risikovurdering fra FHI om omikronvarianten mandag.