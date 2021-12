NTB

Helseministeren skal i et møte med landets statsforvaltere og kommuner ha varslet at Forsvaret og apotekene kan bli satt inn i vaksineringen, skriver VG.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) skal ifølge VG under et møte mandag formiddag ha redegjort for skjerpede tiltak for å møte den kommende spredningen av omikronviruset.

Møtet foregår mellom flere kommuner, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og statsforvaltere.