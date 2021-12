Foreløpig ingen forhandlinger mellom TV 2 og Telenor

NTB

Bruddet mellom Telenor og TV 2 førte til at 550.000 husstander er uten TV 2s kanaler. Partene har ennå ikke tatt opp igjen forhandlingene.

– Det pågår ingen forhandlinger mellom TV 2 og Telenor nå, men det er kontakt mellom partene. Kundeservice snakker med våre seere hver dag, og vi kan ikke si noe annet til dem heller, annet enn at vi synes dette er veldig, veldig synd, skriver kommunikasjons- og organisasjonssjef i TV 2, Sarah Willand, til Kampanje.

Før helga sa TV 2-sjef Olav T. Sandnes til VG at kanalen er «avhengig av et godt samarbeid med Telenor for å klare å konkurrere med de internasjonale gigantene Netflix, Facebook og YouTube».

– Dette handler både om betaling for vårt innhold og hvilken synlighet TV 2 har på distributørenes plattformer, sier Willand.

Kommunikasjonsdirektør i Telenor, Caroline Lunde, bekrefter kontakten mellom partene overfor Kampanje.

– Vi har jevnlig dialog med TV 2, og vil fortsette å jobbe for å finne en løsning, men har ikke lykkes med å gjenoppta de faktiske forhandlingene, sier hun og legger til:

– Det er svært beklagelig at denne situasjonen går ut over kundene våre som nå står uten et fullverdig TV-produkt, og vi håper på å komme til enighet så fort som mulig.

Det kan hende at TV 2s seere må smøre seg med tålmodighet. I fjor varte kanalens konflikt med Telia i fem uker.

I forbindelse med konflikten åpnet TV 2 strømmetjenesten TV 2 Play for alle ut året.