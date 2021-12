Document og NRK i toppen over PFU-fellelser

NTB

Document og NRK er i toppen over antall fellelser i Pressens Faglige Utvalg (PFU) i år. Document har sju fellelser, og NRK kan få like mange.

Document er klagd inn sju ganger i år. Alle sju har endt med PFUs sterkeste fellelse – «brudd på god presseskikk», viser en opptelling Journalisten har gjort.

NRK er klagd inn tolv ganger og felt fem. De risikerer imidlertid å ende med like mange fellelser som Document. PFU holder sitt siste møte for året på torsdag og skal da blant annet behandle to klager mot statskanalen.

I 2019 ble NRK felt flest ganger totalt, mens de i 2020 hadde flest fellelser for brudd på god presseskikk.

Document har totalt blitt behandlet elleve ganger i PFU, første gang i 2018. Det har resultert i ni brudd på Vær varsom-plakaten og ett tilfelle av kritikk, ifølge PFU-basen.

– Når Document felles sju av sju ganger i PFU, har man to valgmuligheter: Enten er det vi som hele tiden gjør feil, eller så er det noe galt med vurderingsevnen til PFU. Jeg vil si at det kanskje er begge deler, sier ansvarlig redaktør Hans Rustad.

Han sier at de må skjerpe seg på tilsvarsrett, men synes også det virker som at det finnes en politisk slagside i PFU.

Samtidig har tallene snudd for VG. I 2020 endte avisen med ni saker i PFU, flest av alle mediehus, skriver Medier24. I år har avisen bare vært oppe i PFU én gang og går ut av året uten en eneste fellelse. Sist avisen gikk hele året uten å bli felt var i 2013.