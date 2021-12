Bedrifter advares om økt fare for datakrim i julen

NTB

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) advarer norske bedrifter om økt fare for cyberangrep i julen og oppfordrer til økt beredskap på fridagene.

Direktør Sofie Nystrøm i NSM sier at erfaringer fra tidligere viser at aktørene utnytter fridager hvor mange bedrifter har lavere beredskap. Da øker også faren for angrep. Både amerikanske og norske sikkerhetsmyndigheter har erfaring fra de siste årene som viser at både kriminelle og fremmede stater utnytter lavere beredskap på fridager til å få tilgang til datasystemer.

– De som står bak, vil utnytte enhver mulighet til å ramme norske virksomheter, og julen er ikke noe unntak. Selv om de fleste kan senke skuldrene og slappe av i julen, er det viktig at vi også har beredskap mot for eksempel digital utpressing gjennom høytiden, sier Nystrøm.

NSM oppfordrer bedriftene både til å sjekke at kriseplanene holder, og at grunnleggende sikkerhetstiltak, som sterke passord og totrinns bekreftelse, er på plass. Samtidig bør ansatte advares mot digital utpressing og phishing-forsøk.

– Denne problemstillingen er blitt så stor at du faktisk kan gå konkurs, sier Nystrøm til NRK.