NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til 13. desember.

3.622 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 3.622 koronasmittede i Norge. Det er 1.046 flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 4.626 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 3.510.

Søndag var 331 koronapasienter innlagt på sykehus. Aldri før har Norge hatt flere innlagte koronapasienter enn nå. Av de 331 ligger 106 på intensivavdeling og 58 får respiratorbehandling.

Åtte bekreftet døde etter tornadoene i Kentucky

Åtte mennesker ble i natt bekreftet døde og ytterligere åtte er savnet etter at en stearinlysfabrikk i Kentucky ble lagt i ruiner av tornadouværet fredag.

Det kan bety at dødstallene etter uværet er langt lavere enn først antatt. Myndighetene anslo tidligere i helgen at 70 kunne ha dødd i fabrikken. I andre delstater er det bekreftet at 14 mennesker døde i uværet.

Rekordhøyt salg av luksusboliger i år

Det siste året er det omsatt rekordmange dyre boliger her i landet. Til sammen er det solgt 90 boliger til en pris på 30 millioner eller mer.

Tall fra Prognosesenteret viser at det så langt i år er tinglyst 90 boligomsetninger med en salgspris fra 30 millioner kroner og oppover, mot 53 boliger i denne prisklassen samme periode i fjor, skriver Dagens Næringsliv.

To pågrepet etter butikkran på Rosenhoff i Oslo

To menn i 20-årene er pågrepet, mistenkt for å stå bak ranet av en dagligvarebutikk på Rosenhoff i Oslo sent søndag kveld.

– En patrulje havnet bak en aktuell bil og stanset denne. I bilen ble det funnet en pistol og vi mistenker de to mennene i bilen for å stå bak ranet. Begge er i 20-årene og er pågrepet og kjørt i arresten, forteller operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til NTB.

Fire til sykehus etter leilighetsbrann på Askøy

Fire personer er sendt til Haukeland sykehus etter brann i en leilighet i en boligblokk på Florvåg brygge på Askøy natt til mandag. Nødetatene fikk melding om brannen klokken 1.15 og brannen ble meldt slukket bare 14 minutter senere, ifølge politiet.

– Alle beboerne i til sammen 36 leiligheter evakuerte seg selv og brannen begrenset seg til en leilighet som ikke er beboelig, sier operasjonsleder Stine Mjelde i Vest politidistrikt til NTB.