Få tvangssammenslåtte kommuner ønsker skilsmisse

NTB

Det vil trolig komme maksimalt to søknader fra tvangssammenslåtte kommuner som vil deles opp igjen innen fristen 1. mars 2022, skriver Klassekampen.

Stortinget vedtok i 2017 å redusere antallet kommuner fra 428 til 354.

Reformen skulle baseres på frivillige sammenslåinger, men 13 kommuner ble slått sammen med tvang. Det var Søgne, Lindesnes, Fet, Skedsmo, Bindal, Leka, Vikna, Haram, Balestrand, Leikanger, Bjugn, Ørland og Spydeberg.

Klassekampen har kontaktet ordførerne i de ti kommunene de tvangssammenslåtte ble en del av. I åtte kommuner er det ikke aktuelt med deling, mens det i to kommuner fortsatt er en prosess som kan munne ut i en søknad med ønske om deling.

Nye Ålesund har over 66.000 innbyggere og er den største av de tvangssammenslåtte kommunene. Mens Ålesund, Ørskog, Skodje og Sandøy gikk frivillig sammen, ble Haram slått sammen med de fire andre med tvang. Saken kan bli avgjort ved en folkeavstemning i gamle Haram kommune, som har om lag 10.000 innbyggere.

Den andre kommunen som har en prosess på gang, er Lindesnes. Her ble gamle Lindesnes, Mandal og Marnardal slått sammen. Kommunen har over 23.000 innbyggere. Her er det kommet to innbyggerinitiativ, et fra gamle Marnardal og et fra gamle Lindesnes, signert rundt 300 innbyggere som kommunen skal behandle.