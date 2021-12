SV vil ha kontroll av coronahåndteringen i Stortinget

NTB

SV-leder Audun Lysbakken vil ha en bedre kontroll av regjeringens pandemihåndtering fra Stortinget, slik at flere hensyn blir ivaretatt.

– Vi er nødt til å ha en bedre overordnet politisk kontroll. Det er viktig for tilliten, og viktig for å ta vare på forholdsmessigheten, slik at også andre ting enn det reint helsemessige blir vurdert, sier Lysbakken på NRK Dagsrevyen.

Han mener det også vil være en sikkerhetsventil, i tilfelle regjeringen tar feil beslutning i hastverket.

– Stortinget har vist at det kan håndtere slike saker raskt. Vi vil la regjeringen sette i verk nødvendige innstramminger over natten, og så kan Stortinget etterbehandle det, sier SV-lederen.