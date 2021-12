Folkehelseinstituttet oppfordrer kommunene til å bestille Moderna-doser

NTB

Moderna-vaksinen bestilles i liten grad av landets kommuner. Nå oppfordrer Folkehelseinstituttet (FHI) kommunene om å bestille flere av den.

– Den viktigste årsaken er nok at de aller fleste har fått primærvaksinasjon med to doser Pfizer og vil ønske den tredje dosen med samme vaksine. Det kan også være at kommunene er blitt vant til å håndtere Pfizer, sier Bukholm til Dagbladet.

I oktober anbefalte FHI å tilby Pfizer-vaksinen framfor Moderna-vaksinen til ungdommer under 18 år og menn under 30 år. Årsaken var risikoen for hjertemuskelbetennelse, som er en sjelden bivirkning som hyppigere forekommer ved bruk av Moderna-vaksinen.

I et informasjonsbrev til landets kommuner, helseforetak og statsforvaltere oppfordrer FHI kommunene til å bestille doser av Moderna-vaksinen for å ha den tilgjengelig til bruk som oppfriskningsdose. De gir samtidig beskjed om at det kan bli aktuelt å sende ut en større andel Moderna-doser i tida som kommer.

– Moderna-vaksinen har vist seg å gi god vaksineeffektivitet. Spesielt er det viktig å benytte seg av denne vaksinens gode effektivitet i aldersgruppen over 65 år, der fallet i vaksineeffekt er tydeligst, sier han.