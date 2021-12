Frp frykter konkursras

NTB

Tidligere i pandemien har bedrifter fått søke om å utsette skatter og avgifter. Nå ønsker Frp at det blir blåst liv i ordningen igjen.

– Vi mener vi nok en gang må vurdere å åpne for betalingsutsettelse for skatter og avgifter, for vi er veldig bekymret for de bedriftene som tidligere har fått utsatt skatteregninger, og som nå må betale på dem samtidig som samfunnet er i nedstengingsmodus igjen, sier stortingsrepresentant Roy Steffensen i Frp, og legger til:

– 11.000 bedrifter søkte om utsatt betaling av skatter og avgifter, og det er ingen grunn til å tro at behovet nå har forduftet. Det kan være bedrifter som i et normalår vil drive sunt og forsvarlig, men som nå kollapser av summen av tiltakene som er innført.

Fram til i sommer var det mulig for bedrifter å søke om utsettelse av skatter og avgifter.

Ifølge tall fra Skatteetaten hadde 10.566 aktører (virksomheter, personer) i september fått midlertidig utsatt betalinger av skatter, avgifter og enkelte andre krav. Opprinnelig utsatt beløp var vel 5.28 milliarder kroner, mens gjenstående beløp da var vel 4,5 milliarder.

I ordningen som ble innført, var det mulig å betale i avdrag over 12 måneder i stedet for på en gang. Første innbetaling av utsatt beløp hadde frist 31. oktober i år.

Frp mener også det bør gjøre endringer på dagens avtale, som gjør at om man ikke betaler avdrag ved forfall, vil hele summen forfalle med betalingsfrist på 14 dager.