Flere tusen togreisende vil ha pengene tilbake

NTB

Flere tusen personer venter på å få tilbakebetalt pengene sine etter forsinkede togreiser. Forrige uke behandlet Vy 2.000 refusjonssøknader.

De siste ukene har det vært signalfeil, jordfeil og strømstans på togstrekningene på Østlandet. Blir toget ditt mer enn 30 minutter forsinket, kan du be om å få pengene for billetten tilbake, skriver P4 nyhetene.

– Akkurat nå har vi dessverre flere tusen saker i kø, sier pressevakt Gina Scholz i Vy til radiokanalen.

Forrige uke behandlet selskapet 2.000 saker, men refusjonssøknadene fortsetter å renne inn.

– Det kan gå fra noen dager til flere uker før du får svar, det er fordi det er mange saker, sier Scholz.

Vy har nå satt inn ekstra ressurser for å få unna saksbehandlingen, men erkjenner at det er ekstra mye å ta hånd for tiden.