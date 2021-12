NTB

Dette er blant de ventede hendelsene søndag 12. desember.

Kamp om plassene i Eliteseriens siste runde

Stabæk, Brann og Mjøndalen kjemper om å berge plassen i Eliteserien når siste runde spilles. Stabæk ligger på kvalifiseringsplass med 25 poeng. Brann ligger nest sist med 23 poeng, mens Mjøndalen er sist med 22 poeng. Alle rundens kamper starter klokken 17.

Bodø/Glimt skal møte Mjøndalen borte og sikrer seriegullet med seier eller uavgjort.

Østerrike åpner for vaksinerte

Østerrikes omfattende koronarestriksjoner oppheves, men kun for de som har vaksinert seg eller som har blitt friske etter koronasykdom. Det er fortsatt påbud om bruk av FFP2-munnbind på kollektivtransport, i butikker og på offentlige steder. I tillegg må restauranter stenge klokka 23.

Fredsprisutstillingen åpner for publikum

Årets fredsprisutstilling åpner for publikum klokken 12 i Nobels Fredssenter i Oslo. Utstillingen tar for seg journalistene Maria Ressa og Dmitrij Muratovs kamp for ytringsfrihet.

Ny duell mellom Johaug og Karlsson

Kan Therese Johaug gå raskere enn det svenske stjerneskuddet Frida Karlsson på 10 kilometer fri teknikk denne helgen? Svaret får vi klokken 10.45, når kvinnene starter sitt verdenskupprenn i Davos i Sveits. Herrenes 15 kilometer starter klokken 13.30.

I Hochfilzen i Østerrike er det duket for 4 x 7,5 kilometer stafett for herrene. Stafetten starter klokken 11.45, mens kvinnenes 10 kilometer jaktstart går 14.30.

Folkeavstemning i Ny-Kaledonia om uavhengighet

Det franske stillehavsterritoriet Ny-Kaledonia holder for tredje gang folkeavstemning om hvorvidt de skal forbli en del av Frankrike. Søndagens folkeavstemning følges tett med et bakteppe der Kina søker stadig mer innflytelse i regionen.