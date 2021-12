Mann med luftvåpen utløste væpnet politiaksjon i Bergen

NTB

Politiet i Bergen fikk lørdag kveld flere meldinger om en mann som sto og tok ladegrep og pekte på folk med et våpen.

Politiet tok meldingene på alvor og rykket ut til en adresse på Konstad med seks væpnede patruljer.

– Vi ilte til. Takket være gode beskrivelser fra innringerne, som ble bedt om å holde avstand, fikk vi raskt kontroll på mannen, sier operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt til Bergensavisen.

I 22.30-tiden meldte politiet på Twitter at de hadde kontroll på mistenkte, og at det var funnet et gass-/luftvåpen.

– Angivelig tok han ladegrep og pekte mot folk på stedet og Bybanen som passerer forbi stedet, sier Hellesund.

Den 33 år gamle mannen hadde i tillegg til gasspistolen også en kniv på seg, ifølge politiet. Han er kjent fra politiet fra før og framsto ruset.

Hellesund sier gassvåpenet er vanskelig å skille fra et ekte skytevåpen.