Svært glatte veier i bergensområdet – bil skled av veien i Fyllingsdalen

Det blir meldt om stedvis svært glatte veier i bergensområdet. Illustrasjonsbilde for «black ice,» et gjennomsiktig islag på veien. Foto: Terje Bendiksby / NTB

NTB

En bil kjørte av veien ved Varden i Fyllingsdalen lørdag kveld. Politiet melder om svært glatte veier i bergensområdet.

– Det var to personer i bilen, og det er ikke behov for ambulanse. Brannvesenet har varslet BKK, for lyktestolpen har fått en knekk, sier operasjonsleder ved Vest politidistrikt til BA.

Han forteller videre at det er svært glatt på stedet.

– Det er fryktelig glatt, og patruljene våre hadde problemer med å få fotfeste. Vegtrafikksentralen opplyser at det er glatt på mange sideveier nå, så her må alle være obs. Det kan se ut som veien er våt, men så er det det vi kaller «black ice».

Black ice er et tynt islag som kan danne seg under spesielle forhold. Isen er ikke svart, men heller gjennomsiktig, noe som gjør at den svarte veien under synes gjennom.

Politiet og Vegtrafikksentralen vest ber folk kjøre forsiktig.

– Vi har fått en del meldinger i kveld om glatte veier i bergensområdet. Alt tilgjengelig mannskap er nå ute for å strø, sier trafikkoperatør på Vegtrafikksentralen Oliver Hatland Iversen.