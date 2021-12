Muratov og Ressa roser det norske samfunnet

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) tok imot fredsprisvinnerne Maria Ressa fra Filippinene og Dmitrij Muratov fra Russland i statsministerboligen lørdag formiddag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Les mer Lukk

NTB

Maria Ressa takket statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) for nominasjonen til fredsprisen, mens Dmitrij Muratov spøkte med at norske journalister mener det skjer for lite i Norge på pressekonferansen med statsministeren lørdag.