Hunden Teddy er avlivet

NTB

Onsdag ble Teddy avlivet etter 11 måneders kamp for hundens liv, skriver avisa Varden. Lagmannsretten avviste å behandle ankesaken om avlivningsvedtak.

Hundens eier Joraand Stavåsen skriver i et innlegg på Facebook at Teddy ble avlivet onsdag. Politiet bekrefter overfor Varden at Teddy er død.

Politiet mente hunden måtte avlives fordi den bet en kvinne i fjor sommer. Da saken ble kjent, sa også flere andre personer at de var blitt påført bitt og skader av Teddy, som er en blanding av bichon frisé og shih tzu.

Telemark tingrett fant ikke grunnlag for å oppheve politiets avlivningsvedtak om Teddy, men Stavåsen anket saken til lagmannsretten for å hindre avliving.

I oktober avviste Agder lagmannsrett å behandle ankesaken. Årsaken var at retten mente det var åpenbart at anken ikke ville føre fram.