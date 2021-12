Folkehjelpa: – Krigsforbrytelser i Sudan kan ha finansiert oljesatsing i Norge

Jan Speed - Bistandsaktuelt NTB

Etter den mest omfattende etterforskningen i Sverige siden Palme-drapet, er to topper i Lundin Oil nå tiltalt for å ha bidratt til brudd på folkeretten i Sudan. Oljeselskapet avviser anklagene. – Lundins investeringer på norsk sokkel kan være finansiert av grove krigsforbrytelser, sier Henriette Westhrin i Norsk Folkehjelp.

Etter elleve år med etterforskning tok den svenske påtalemyndigheten torsdag ut tiltale mot oljegiganten Lundin Energy, som tidligere het Lundin Oil, for mulige krigsforbrytelser i Sør-Sudan mens selskapet opererte der i perioden 1999-2003.

Sakspapirene er på hele 80.000 sider og rettsaken, som sannsynligvis starter neste år, er anslått til pågå i mer enn to år.

Svenske påtalemyndigheter innledet etterforskningen på bakgrunn av en rapport utarbeidet av den nederlandske organisasjonen PAX. En talsmann for PAX sier til Reuters at dette «er første gang siden Nuremberg at et notert selskap må møte i retten tiltalt for krigsforbrytelser».

Etterforskningen er den mest omfattende i Sverige etter Palme-drapet.

Pressesjef Robert Eriksson i Lundin Energy mener det er uforståelig at påtalemakten overser fakta og fremmer en tiltale mot to av lederne i selskapet.

– Utredningen er både uten grunnlag og er feilaktig. Den skulle aldri ha vært påbegynt og burde absolutt ikke har fått pågå i et helt tiår, skriver Eriksson i en kommentar til Bistandsaktuelt.

Medvirkning til rettighetsbrudd

Ifølge tiltalen hadde de to tiltalte, Lundin Energys styreleder og majoritetseier Ian Lundin og tidligere daglig leder Alex Schneiter, avgjørende innflytelse på Lundin Oils virksomhet i Sudan. De er siktet for medvirkning til brudd på humanitærretten. Overgrepene skjedde etter at Lundin hadde oppdaget olje i 1999. Selskapet skal ha hatt en avtale om at sudanske myndigheter skulle sikre området for oljevirksomhet. Selskapet lot sudanske militære enheter bruk deres veier og flyplasser og inntektene som Sudan fikk fra oljefeltene ble brukt til kjøpe mer avvanserte våpen, ifølge utredningen.

– Denne rettsaken er historisk og viser at selskaper som opererer i land uten de samme rettsinstitusjonene og systemene vi er vant med, uansett må stå til ansvar for sine handlinger. Som en organisasjon som har jobbet i Sør-Sudan siden 1986, er vi glade for at svenskene går foran med et godt eksempel når denne saken tas til retten, sier Westhrin.

I perioden Lundin opererte i området Unity i Sør-Sudan, opplevde sivilbefolkningen grove overgrep i form av bombinger, angrep, plyndring og drap utført av soldater og militsgrupper tilhørende Sudans sterke mann Omar al-Bashir (som ble styrtet for et par år siden).

Norsk Folkehjelp påpeker at Lundin Energy i dag først og fremst opererer i Norge, og er en stor aktør på norsk sokkel.

– Krigsforbrytelser kan ha finansiert oljesatsing i Norge, sier Westhrin til Bistandsaktuelt

Organisasjonen påpeker at det særlig var overskuddet fra salget av blokk 5A i Sør-Sudan som muliggjorde investeringene i Norge, noe Lundin selv har slått fast i sine årsrapporter.

Aktor i saken sier at de også vil kreve en inndragning av 1,4 milliarder svenske kroner fra Lundin Energy, som overtok Lundin Oil. Det svarer til gevinsten på 720 millioner kroner fra salget av virksomheten i 2003.

Avviser anklagene

– Det finnes ingen koblinger mellom noen representanter for Lundin og de påståtte primære forbrytelsene. Lundin opptrådte i Block 5A ansvarsfullt, som en del av et internasjonalt konsortium, og helt på linje med politikken for konstruktiv engasjement som på den tiden var godkjent av FN, EU og Sverige, skriver Eriksson til Bistandsaktuelt.

Han understreker at Lundin er overbevist om at domstolen vil bli innse gjennom selskapets forsvar og de «omfattende svakhetene i utredningen» at selskapet «ikke har gjort noe galt».

Advokaten til Ian Lundin, Torgny Wetterberg, avviser ifølge NTB anklagene, og mener de aldri vil nå frem i retten.

– Min klient bestrider ansvar og er skuffet over at politi og påtalemyndighet ikke kan ta til seg fakta, sier han og betegner tiltalen som «oppsiktsvekkende feilaktig».

Han mener at ingen i bedriften har gjort noe galt. Tvert imot hjalp de sivilbefolkningen så godt som mulig og hadde et godt håp om fred da de trakk seg ut av Sudan, sier han.

Vitnemål

Bevisene i saken er omfattende og skal styrke hovedanklagen som går på grove folkerettsbrudd begått mot et stort antall sivile av ukjente personer i Sudans regjering, militære og allierte militser.

Bevisene baserer seg blant annet på vitner som arbeidet med landet, og som har møtt flyktninger og hørt hva de kan fortelle, samt skriftlige kilder fra FN, andre organisasjoner og journalister, ifølge aktor Karolina Wieslander.

Når det gjelder de to tiltaltes ansvar, omfatter bevisene vitnemål og skriftlige oversikter over hvordan bedriften var organisert og kommuniserte med den sudanske regjeringen.

Lundin Oil drev oljevirksomhet i Sudan fra 1991, på et tidspunkt da landet var herjet av en borgerkrig som etter hvert også dreide seg om kontroll over oljeområdene i det sørlige Sudan.

Etter at Lundin i 1999 fant olje i området, innledet Sudans militære sammen med en alliert militsgruppe en offensiv for å ta kontroll over området og dermed skape forutsetninger for Lundins oljeleting. Forut for dette var det lite militærvirksomhet i dette området.

Viktig sak for Norge og Sør-Sudan

– Utfallet av rettssaken blir viktig for oss her i Norge, siden rettssaken kan komme til å vise at Lundin Energys operasjoner er finansier t med grove forbrytelse, sier Westhrin.

Lundin snakker mye om bærekraft og ansvarlighet på norsk sokkel, men vi har ikke sett det samme når de snakker om Sør-Sudan og det som skjedde der.

Westhrin påpeker at fordi lokalbefolkningen i delstaten Unity ble ansett som en trussel mot oljeutvinningen ble de tvunget vekk fra området. 12 000 døde og minst 160.000 ble fordrevet. Mange har aldri kunnet returnere.

Westhrin mener at rettssaken i Sverige er viktig for Sør-Sudan og spesielt for de direkte berørte familiene, sier Westhrin.

– Etter alt som har skjedd vil du kunne få en rettslig definisjon om at noen har et ansvar for det som her skjedd. Nå håper ofrene på erstatning, men ikke minst på rettsaken i seg selv, og muligheten til å få sannheten frem i lyset, sier hun.

– Saken vil også være et viktig signal til internasjonale selskaper i Sør-Sudan at de kan ikke bare gjøre det de vil uten at det får konsekvenser, sier Westhrin.