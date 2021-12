Testosteron gjør menn tøffere

Bård Amundsen - Forskning.no

Menn ble dobbelt så utholdende i konkurranse mot en overlegen motstander, da de fikk tilført testosteron.

I et kontrollert laboratorie-eksperiment mener østerrikske og tyske forskere å ha kunnet vise hvordan testosteron fremmer konkurranseinstinktet hos menn som er underlegne.

I alt 88 menn deltok i eksperimentet.

Halvparten av dem ble tilført 150 milligram testosteron gjennom en gele som ble smurt på huden deres. Den andre halvparten ble påsmurt en juksegele de trodde inneholdt testosteron.

Noen hadde ikke mulighet til å vinne

Om lag to timer etter påsmøringen deltok mennene i en konkurranse. Her ble de lurt til å tro at de konkurrerte mot en av de andre deltagerne.

Konkurransen handlet ganske enkelt om å være først til å trykke på en bryter som tente et lys på en skjerm foran dem.

I virkeligheten konkurrerte ikke mennene mot hverandre. De konkurrerte mot en datamaskin.

Den var programmert til først å la halvparten av mennene oppleve seg selv som vinnere, mens den andre halvparten måtte oppleve seg selv som tapere. Til slutt tapte alle mot motstanderen.

Tidligere forskning har vist at en person som opplever å ha mye kontroll og gode vinnermuligheter i konkurransesituasjon, blir klart tøffere og mer utholdende i møtet med en motstander.

Denne nye studien publisert i tidsskriftet Psychoneuroendocrinology, viste at det tilførte testosteronet helt tilsvarte virkningen av denne kontroll-opplevelsen.

Virket kun på menn som møtte overveldende motstand

Forskerne så, akkurat som i de tidligere studiene, at mennene som fikk oppleve å ha mye kontroll over konkurransen ble klart mer utholdende overfor motstanderen.

Mennene i gruppen som ikke fikk oppleve å ha den samme kontrollen, men som ble påsmurt testosteron, viste seg å være like mye innstilt på å vinne konkurransen mot motstanderen.

Interessant nok viste studien at mennene i forsøksgruppen som både fikk oppleve å ha mye kontroll – og ble tilført testosteron – ikke ble enda mer innstilt på å vinne.

Testosteronet hadde altså bare effekt på gruppen som ikke ble manipulert til å tenke på seg selv som vinnere. Kun deltagerne i denne gruppen ble tøffere.

Forskeren Hana H. Kutlikova og kollegene hennes mener at dette forskningsresultatet kan være interessant blant annet i sammenhenger hvor pasienteSr med hjerneskader eller skader på nervesystemet, må gjennom omfattende og slitsom opptrening.

Doping med anabole steroider

Anabole steroider er testosteronforbindelser som brukes av både mannlige og kvinnelige idrettsutøvere. Dette har vært blant de mest brukte dopingmidlene.

Noen er også født med naturlig høye testosteronnivåer. I denne Forskning.no-artikkelen kan du lese om den kvinnelige idrettsutøveren Caster Semenya: Testosterontilskudd øker prestasjonen til kvinnelige idrettsutøvere, viser ny studie

I en Forskning.no-kronikk fra en måned tilbake av forskerne Helene Tronstad Moe og Tom Karp ved Høyskolen Kristiania kan du lese om hvorvidt ulike nivåer av testosteron gjøre oss til gode eller dårlige ledere?

Testosteronbehandling

Ifølge NHI.no vil særlig menn som har fått testosteronproduksjonen ødelagt av sykdom eller behandling, kunne ha nytte av testosteronbehandling.

I Norge er slik behandling kun anbefalt til denne pasientgruppen. I andre land har man en mer liberal holdning til slik behandling.

Testosteronbehandling kan også ha flere mulige bivirkninger som brystutvikling hos menn, kviser og økt kroppsbehåring hos kvinner.

Kilder og referanser:

PsyPost: «Testosterone encourages persistence in the face of continued defeat, according to a placebo-controlled experiment», 25. nov. 2021.

Hana H. Kutlikova m.fl: «Not giving up: Testosterone promotes persistence against a stronger opponent», Psychoneuroendocrinology, 2021.

NHO.no: «Testosteronbehandling»

