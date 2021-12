En til sykehus etter påkjørsel i Sande

NTB

En mann på 19 år er sendt til Ullevål sykehus med uvisst skadeomfang etter en påkjørsel i Sande i Holmestrand kommune sent fredag kveld.

– Påkjørselen skjedde i forbindelse med at to ungdommer gikk av bussen. To gutter sent i tenårene var involvert i ulykken, og 19-åringen er fraktet til sykehus, sier operasjonsleder Tore Grindem i Sørøst politidistrikt til NTB.

Ulykken skjedde langs fylkesvei 319 Sandebuktveien like før klokken 22.

– Skadeomfanget er ukjent, men han var bevisst da han ble fraktet herfra, sier politiet.

Brannvesenet var først på ulykkesstedet og startet førstehjelp, melder Vestfold interkommunale brannvesen på Twitter.

– Den påkjørte var tilsynelatende hardt skadd og ble kjørt i ambulanse til Ullevål sykehus. Det ble også vurdert luftambulanse, men på grunn av det tette snøværet lot det seg ikke gjøre, sier utrykningsleder Rune André Hansen ved stasjon Sande.

Veien på stedet blir stengt en periode på grunn av undersøkelser.