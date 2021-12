Vanskelige kjøreforhold på Østlandet

NTB

Snø over store deler av Østlandet har ført til vanskelige kjøreforhold flere steder, advarer Vegtrafikksentralen.

– Vi ber trafikantene vise hensyn, avpasse fart og kjørestil og kjøre etter værforholdene, lyder oppfordringen deres.

Sørøst politidistrikt melder fredag kveld blant annet om at et enslig kjøretøy fikk sleng på E18 ved Kopstad i Horten og sperrer et kjørefelt. Ifølge politiet er det glatt på stedet.

Det er utstedt gult farevarsel for snø i Buskerud og Vestfold fredag og natt til lørdag, der det er ventet rundt 10 centimeter snø.