Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo har fått bekreftet omikronsmitte

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo har fått bekreftet at han er smittet med omikronvarianten av coronaviruset. Foto: Annika Byrde / NTB

NTB

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo har fått bekreftet at han er smittet med omikronvarianten av coronaviruset.

Det opplyser byrådssekretær Kaia Storvik (Ap) til NTB.

– Alle nærkontakter er informert og oppfordres til å følge gjeldende smittevernregler for omikron, som er annerledes og strengere enn ved normalt utbrudd, sier Storvik.

Hun opplyser at formen til byrådslederen er ok.

– Byrådslederen har vært i isolasjon siden han testet positivt onsdag kveld. Han fungerer som byrådsleder fra isolasjon, sier hun.

Alle som blir smittet av coronavirus, skal være i isolasjon i minst sju dager.

Storvik sier at hun ikke har den totale oversikten over hvor mange som har havnet i karantene på grunn av byrådslederen, men sier at han ikke har hatt veldig mange nærkontakter.

Hun opplyser at «noen» i byrådsapparatet har havnet i karantene etter smittetilfellet.

– Vi følger situasjonen tett i samarbeid med bydelsoverlegen.

Raymond Johansen fikk symptomene etter at han hadde holdt en coronapressekonferanse onsdag, og i etterkant ble journalister som var til stede varslet om et smittetilfelle. Også en av medarbeiderne i byrådet fikk bekreftet smitte.

Foreløpig er det ukjent hvordan byrådslederen ble smittet.

– Det er et større omikronutbrudd i St. Hanshaugen bydel, der han bor, men vi vet ikke hvor han har fått det fra, sier Storvik.