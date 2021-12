Rettssak mot Kongsberg-siktede planlegges holdt før sommeren

NTB

Tingretten tar sikte på å gjennomføre rettssaken mot Kongsberg-siktede Espen Andersen Bråthen (37) før sommeren 2022.

Det kommer fram i en fengslingskjennelse fra Buskerud tingrett, melder VG.

Bråthen ble fredag varetektsfengslet i nye åtte uker, og han har brev- og besøksforbud de neste ti dagene av hensyn til etterforskningen.

Politiinspektør Per Thomas Omholt, som er påtaleansvarlig i saken, sier til avisa at fengslingsmøtet ble holdt som kontorforretning, og at slutningen ble i henhold til det politiet ba om.

Espen Andersen Bråthen er siktet for å ha drept fem personer med stikkvåpen i Kongsberg onsdag 13. oktober.

Tidligere har siktede blitt varetektsfengslet med bevisforspillelsesfare som bakgrunn, men nå er begrunnelsen gjentakelsesfare.