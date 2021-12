Lagmannsretten åpner for frifinnelse av Tengs-fetteren

NTB

Agder lagmannsrett åpner for at fetteren i Birgitte Tengs-saken kan bli frifunnet, skriver Stavanger Aftenblad.

I november ble det kjent at det var sendt inn ny begjæring om gjenopptakelse av Tengs-saken på vegne av Birgitte Tengs' fetter.

Etter 23 år er fremdeles den sivilrettslige dommen mot fetteren rettskraftig. Flere tidligere forsøk på å få behandlet saken på nytt, har så langt ikke ført fram – men denne uken har Agder lagmannsrett svart på den siste begjæringen. Der åpnes det for frifinnelse, skriver Stavanger Aftenblad.

– Når det blir besluttet en gjenåpning, starter prosessen mot en frifinnelse. Dommeren sier at det har skjedd så mye siden sist, at det nå legges ned påstand om frifinnelse. Det betyr at det er frifinnelsen som står for tur, noe som har vært totalt utelukket i 23 år, sier Tengs-fetterens advokat, Arvid Sjødin, til avisen.

En 51 år gammel mann ble i september siktet for drapet på Birgitte Tengs (17) på Karmøy i 1995. Mannen nekter straffskyld.

Fetteren til Birgitte Tengs ble i 1997 dømt i tingretten for å ha drept den 17 år gamle jenta. Året etter ble han frikjent i lagmannsretten, men i en sivil sak, der andre beviskrav gjelder, ble han dømt til å betale oppreisning til Tengs' foreldre.