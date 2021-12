Retten mener drapssiktet etter Oslo-skyting ikke handlet i nødverge

NTB

Oslo tingrett mener det er lite sannsynlig at den drapssiktede mannen etter skytingen i Oslo sentrum i juli, handlet i nødverge.

Det fremkommer av en fersk fengslingskjennelse, skriver Avisa Oslo.

42-åringen erkjenner å ha brukt våpenet som medførte at kompisen døde. Han har forklart at han handlet på bakgrunn av en nødvergesituasjon som skal ha utviklet seg over lang tid.

Denne forklaringen festet ikke Oslo tingrett lit til da de behandlet spørsmålet om fortsatt varetekt for mannen tidligere denne uken.

– Jeg kan ikke si noe mer enn det som står i kjennelsen. Deler av dokumentasjonen i saken er fremdeles klausulert, sier mannens forsvarer, advokat Mette Yvonne Larsen.

Torsdag fikk politiet rettens medhold i fortsatt varetektsfengsling i fire uker for den siktede 42-åringen.

Politiadvokat Rita Parnas sier til avisen at de tar sikte på å få innstilt på en tiltale i slutten av januar, og at de håper å få gjennomført rettssak mot mannen i løpet av våren neste år.