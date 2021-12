Mann dømt til 13 års fengsel for drapet på Sofie Vo Nguyen i Bergen i fjor

NTB

En mann i 20-årene er dømt til 13 års fengsel for å ha drept Sofie Vo Nguyen i Bergen i september i fjor.

Dommen i Hordaland tingrett falt fredag ettermiddag. Rettssaken pågikk over seks dager i Bergen tinghus i slutten av november.

Det var 26. september i fjor at 20 år gamle Sofie Vo Nguyen ble drept i sin leilighet i Åsane i Bergen. Den tiltalte mannen bodde sammen med Nguyen og har erkjent å ha drept henne.

I sin sluttprosedyre i tingretten ba aktor Silje Alsaker Solheim om at tiltalte skulle dømmes til 18 år i fengsel. Hun mente at drapet var planlagt. Mannen ble imidlertid ikke dømt for overlagt drap, og han ble frifunnet for likskjending eller voldtekt. Dermed ble også fengselsstraffen satt betydelig lavere.

I retten forklarte tiltalte at drapet ikke var planlagt, men at han drepte henne da han fikk vite at Nguyen hadde blitt sammen med ekskjæresten. Han sa også at han var hodestups forelsket i henne.

Frifunnet for likskjending

Mannen erkjente i retten ikke straffskyld for tiltalepunktet om å ha voldtatt Nguyen etter at hun var død – eller mens hun var ute av stand til å motsette seg handlingen fordi hun var bevisstløs som følge av kvelning.

Han sa i retten at de to hadde frivillig sex før han drepte henne, noe aktor Silje Alsaker Solheim mente ikke kan være riktig. Solheim mente isteden at retten måtte legge til grunn at den seksuelle aktiviteten skjedde etter at hun var død, og at tiltalte dermed skulle domfelles for likskjending.

Dette fant imidlertid ikke retten tilstrekkelig bevist, og 21-åringen ble dermed frikjent for hele post to i tiltalen.

Mannen ble imidlertid dømt for å ha stengt Nguyens katt inne i en vaskemaskin slik at den døde.

Ikke med overlegg

Dommerne delte seg i to i vurderingen av om det dreier seg om et overlagt drap. Ettersom rettens flertall ikke fant det bevist utover rimelig tvil at tiltalte hadde handlet med overlegg, ble han dømt for forsettlig drap, noe han også har erkjent.

– Selv om tiltalte i tiden forut for drapet hadde fremsatt uttalelser om drap på Sofie, seinest om ettermiddagen før drapet, finner flertallet at det ikke er bevist utover enhver rimelig tvil at utsagnene var uttrykk for at tiltalte hadde tatt en beslutning om å drepe Sofie, eller at han overveide for og imot å drepe henne, heter det i dommen.

I vurderingen av riktig straff mener dommerne at det skal vurderes som formildende at tiltalte har erkjent det han dømmes for. Samtidig er man klar på at dommen må være streng for å virke avskrekkende.

– Må reageres strengt

Retten peker på at det både av allmenn- og individualpreventive grunner «må markeres at avdøde ble drept ved en grenseløs handling utløst av illegitime behov og tiltaltes sjalusi», og at dette momentet er straffeskjerpende.

– Med utgangspunkt i drapshandlingen, vurderer retten at det var straffeskjerpende at avdøde ble angrepet i eget hjem mens hun var i sengen. Av allmennpreventive hensyn må det reageres strengt når drap skjer på den arena man skal være aller tryggest. Drapet skjedde plutselig, voldsomt og uprovosert. Det vektlegges også i straffeskjerpende retning, skriver dommerne.

Samtidig påpekes det at tiltalte er frifunnet for likskjending eller sovevoldtekt, og at drapet ble ikke utført for å skjule, eller utføre et seksuelt overgrep.

– Likevel vurderer retten at det er straffeskjerpende at tiltalte etter å ha overtalt avdøde til å ha seksuell omgang, drepte henne.