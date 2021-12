CDC: Omikron gir milde symptomer

Folk står i kø for å teste seg for corona ved en teststasjon i New York. De første rapportene fra USA viser at omikron-varianten gir milde symptomer.

USA har hittil registrert 43 tilfeller av omikron-smitte

Tidlige data fra USA viser at den nye virusvarianten omikron gir milde symptomer. Det melder det amerikanske smittevernbyrået CDC.

Det var The Guardian som først skrev om saken.

43 smittetilfeller

Frem til nå er det registrert 43 tilfeller av omikron-varianten i 19 av de 50 statene i USA. De fleste er unge voksne, og omtrent en tredjedel av de smittede hadde reist utenlands kort tid før.

Mer enn tre fjerdedeler av de smittede er vaksinerte, og en tredjedel hadde også fått en tredje vaksinedose.

CDC-sjef Rochelle Walensky.

Talsmenn for CDC sier det tar omtrent to uker før en tredje vaksinedose oppnår full effekt. Noen av de smittede hadde fått tredje dosen tidligere enn to uker siden.

Ifølge CDC skal sykdomsforløpet til de smittede være mild i nesten alle tilfellene de har sett så langt. De rapporterte symptomene er hovedsakelig hoste, tung pust og tretthet. Én person har blitt innlagt på sykehus, men hittil er ingen dødsfall rapportert.

I et intervju med nyhetsbyrået AP understrekte CDC-sjef Rochelle Walensky, at dataene er svært begrensede og at de jobber med en mer detaljert analyse av hva den nye virusvarianten kan bety for USA.

Ingen konklusjon i Norge

Omikron-varianten ble først identifisert i Sør-Afrika forrige måned og har siden blitt rapportert i 57 land, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

Allerede de første rapportene meldte om milde symptomer, men ifølge WHO dreide det seg da om smitte blant studenter, og yngre mennesker har ofte milde symptomer. Avdelingsleder i Covid-19-seksjonen i WHO, Maria Van Kerkhove opplyste i forrige uke om at det er rapportert om symptomer langs hele skalaen, fra veldig milde til alvorlige.

Foreløpige resultater fra et sykehus i Sør-Afrikas hovedstad Pretoria, som står i sentrum av omikron-utbruddet, viser derimot at færre innlagte coronapasienter trenger oksygenbehandling.

Også det Europeiske legemiddelverket (EMA) uttalte denne uken at de fleste rapporterte omikron-tilfellene så langt i hovedsak fremstår som milde.

I Norge har helsemyndighetene foreløpig ikke konkludert om omikron gir mildere symptomer enn andre virusvarianter.

FHI-overlege Preben Aavitsland har derimot tidligere uttrykt at de ikke utelukker å slippe viruset løs hvis det skal vise seg at omikron gir milde symptomer.