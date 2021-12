109 bekreftede omikron-tilfeller i Norge

NTB

Fredag er det registrert 109 bekreftede tilfeller av coronasmitte med omikronvarianten. I tillegg er over 400 prøver sannsynligvis den nye virusvarianten.

Mens det var fire bekreftede tilfeller i uke 47, økte tallet til 76 uken etter og 29 hittil i uke 49. Samtidig er det nå 425 positive prøver der Folkehelseinstituttet vurderer det som sannsynlig at det dreier seg om omikronvarianten.

FHI understreker at det kan være forskjell mellom antallet bekreftede tilfeller som de rapporterer, og det som rapporteres fra den enkelte kommune. Årsaken er at det kan ta noe tid før laboratorienes resultater er kvalitetssikret og registrert i labdatabasen til det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) hos FHI.

I Sandefjord kommune er det nå 52 bekreftede omikrontilfeller, men foreløpig er det kun meldt om 14 tilfeller i Vestland og Telemark i FHIs oppdaterte statistikk. Oslo har 55 og dermed flest, mens det i Viken er registrert 23 bekreftede tilfeller.