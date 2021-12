Postens nissedetektiv i gang igjen – dette blir siste år

Julepakkedetektiv Åse Lerfald ved sentrallageret til Posten på Alnabru får i disse dager inn sendinger med ufullstendig mottakeradresse og avsender. De kommer fra terminaler i hele landet for å forhåpentligvis kunne havne under rett tre i tide til jul. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

I 19 år har Åse Lerfald hatt kun én oppgave rundt jul: Hun finner ut hvem som skal ha pakkene med uleselig adresse på, eller de som er «til bestefar fra Ole».

På nettsiden til Postens juledetektiv , Åse Lerfald, ligger det uløste pakkemysterier sendt inn fra terminaler i hele landet.

Når det er umulig å se hvor en pakke med julegaver kommer fra og hvor den skal, fotograferer hun julegavene og legger ut bilde. Da kan folk som savner noe, sjekke om pakken har havnet på Pakkedetektivenes juleverksted på Alnabru i Oslo.

– Jeg tok på meg en nisselue den første gangen jeg gjorde dette, i 2002. Så er det bare blitt en ny lue for hvert år, sier hun til NTB.

Siste runde

Mandag 6. desember tok Lerfald på seg sin siste nisselue, i år med tallet 19 på.

I én måned skal hun løse julegavemysterier.

– 7. januar blir siste dagen min på jobb i Posten. Da har jeg vært her i 40 år. Å finne fram til dem som skal ha disse pakkene til jul, er en helt fantastisk jobb, sier hun.

Mandag fikk hun inn åtte pakker som inneholdt alt fra to til elleve julegaver.

– Jeg har funnet en del av mottakerne allerede.

Postens pressesjef Kenneth Tjønndal Pettersen forsikrer om at juledetektiv-tradisjonen vil fortsette.

– Sjefjuledetektiv Åse og hennes team gjør en formidabel innsats hvert år. De knekker de mest krevende julenøtter med stor entusiasme og iver. Det er en enorm takknemlighet hos de som får sine mysterier løst. At de i snitt oppklarer 90 prosent er veldig imponerende, sier han.

Språkkyndige medarbeidere på Posten bistår pakkedetektivenes juleverksted med å identifisere skriftspråk og oversette for sjefdetektiv Åse Lerfald. Disse presangene har merkelapper på japansk, men ingen avsender eller mottaker på emballasjen. Les mer Lukk

Hodebry

Lerfald åpner aldri gaver, men konvolutter kan åpnes for å finne navn på avsender eller mottaker.

– De som kan skape hodebry, er pakker med mottaker og avsender skrevet på et skriftspråk jeg ikke kjenner igjen. Heldigvis har vi folk med mange ulike kulturelle bakgrunner her på jobben, så da finner jeg ofte noen som kan fortelle meg hva som står på pakken, om det er kinesisk eller japansk eller indisk, sier hun.

Har hun et navn på avsender eller mottaker, er neste trekk å prøve å finne en adresse og om pakken var på vei til eller fra noen i det aktuelle landet.

Det finnes flere forum på Facebook for savnede pakker, og Lerfald har fått hjelp fra språkmektige kolleger til å formulere beskjeder og legge ut melding om pakker.

På julekontoret henger luer fra alle årene Åse Lerfald har jobbet med å løse julepakkemysterier. Les mer Lukk

Pakkerekorder

Fjoråret ble et rekordår for sending av pakker med Posten i Norge. De tror det kan bli minst like mye i år, siden vi er blitt vant til – og nødt til – å handle på nett og sende pakker i posten under pandemien.

– Vi er oppe i over 2 millioner pakker i uka nå. Mye ligger uavhentet på postkontorene og store mengder med nye pakker er på vei ut, sier Pettersen.

Han sier det er til stor hjelp om pakker blir hentet med en gang man får hentemelding.

Pakkerekordene fører til at også Lerfald får mer å gjøre. Hun fikk unormalt mange pakker å spore i fjor jul.

–Jeg har ikke opplevd lignende. Det var både dårlig emballerte, så adresselapper hadde falt av, og mangelfulle adresser eller uleselig skrift. Jeg tror noen plutselig fikk litt dårlig tid da det ble strengt med pandemien igjen, og så gikk det litt fort i svingene da gavene måtte sendes i posten, sier hun.

Hun frykter at noe av det samme kan skje i år, etter nye anbefalinger og tiltak.

– Vi fortsetter å finne ut hvor pakkene skal eller hvor de kommer fra, også etter nyttår.

Mange saker ble løst i løpet av 2021, men når det er gått ett år, går de siste pakkene til Frelsesarmeen.

– I år måtte vi sende rett i underkant av 50 gaver til Frelsesarmeen, sier Lerfald.