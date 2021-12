To personer i Trondheim fikk beskjed om at de var smittet med delta – viste seg å være omikron

St. Olavs hospital har oppdaget feil i to prøvesvar for omikron. To personer fikk feilaktig beskjed om at de var smittet med delta, men det var omikron.