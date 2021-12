Mann dømt til elleve års fengsel for nettovergrep

NTB

En mann i 30-årene er dømt til elleve års fengsel for nettovergrep mot mindreårige barn. Flere av barna var hans egne elever.

Ifølge dommen fra Hordaland tingrett skal mannen blant annet ha utgitt seg for å være en tenåringsgutt og fått jenter til å ta bilder av seg selv, skriver Bergens Tidende.

Mannen har tidligere jobbet som lærer, og blant de fornærmede i saken er det barn han tidligere var lærer for. Mannen var tiltalt for nettovergrep eller forsøk på overgrep mot 27 barn.

I tillegg til fengselsstraffen, er mannen dømt til å betale rundt 1,5 millioner kroner i erstatning til 13 barn. Dommen falt 7. desember.

Anmeldt i 2016

Mannen ble anmeldt for nettovergrep sommeren 2016. Påtalemyndigheten skaffet seg tillatelse til å ransake boligen hans, men det ble aldri gjort, og mannen ble aldri avhørt. Høsten 2019 ble anmeldelsen henlagt på grunn av manglende etterforskningskapasitet, skriver Bergensavisen.

I 2020 ble mannen anmeldt på ny. Da mannens nye adresse ble ransaket, ble det funnet 1.150 filer med overgrepsmateriale av barn. Ifølge påtalemyndigheten er de eldste datafilene fra 2015.

Etterforskningen resulterte i at mannen i 30-årene ble tiltalt for 27 overgrep eller forsøk på overgrep via Snapchat mot barn mellom elleve og 14 år. Blant dem er saken fra anmeldelsen i 2016.

– Samtlige av overgrepene har skjedd over nettet. Forskning viser at slike overgrep kan være like skadelige som andre overgrep fordi muligheten for at bilder og video kan komme på avveie, skaper usikkerhet, sa bistandsadvokat Kjetil Johannes Ottesen til Bergensavisen under rettssaken i oktober. Ottesen representerer fem ofre fra Bergen.

Erkjent helt eller delvis straffskyld

Flere av forholdene i tiltalen gjelder forhold som skal ha skjedd etter at mannen ble anmeldt i 2016.

– Man kan jo tenke seg at saken hadde hatt en annen utvikling dersom ransakingen hadde blitt gjennomført allerede i 2016, og at flere av de fornærmede kunne vært denne opplevelsen foruten, sa bistandsadvokat Tonje Lilaas Larsen i oktober.

Mannen har erkjent helt eller delvis straffskyld for de aller fleste forholdene i tiltalen.

– Jeg vet ikke helt hvorfor jeg har gjort det, sa mannen da han vitnet i retten, ifølge BA.

Mannen var ikke klar over anmeldelsen som lå på politiets bord mellom 2016 og 2019, ifølge hans forsvarer, advokat Eirik Nåmdal.