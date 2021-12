Nær 1.000 kunder strømløse i Agder

NTB

Nærmere 1.000 strømkunder i Agder er uten strøm fredag formiddag. Trær som knekker i skogen, gjør det farlig for Agder Energis montører.

779 av strømselskapets kunder var uten strøm fredag morgen, men dette tallet hadde økt til 966 tidlig på formiddagen. Etter at Grimstad, Froland, Gjerstad og Åmli først var rammet av strømstansen, mistet også 268 kunder i Birkenes strømmen, skriver Agderposten.

Mens det ennå var mørkt, fortalte strømselskapets montører at de opplevde det som farlig å gå i skogen i Gjerstad, fordi trærne knekker rundt dem. Våt snø legger seg oppå snøen som allerede er der, fortalte pressekontakt Yvonne Ødegård.

Montørene har fått beskjed om å være forsiktige og at det viktigste er at de opererer under forsvarlige forhold. Feilrettingen kan derfor ta tid. Agder Energi meldte fredag morgen om samme problemer i alle kommuner i fylket.

Agder Energi opplyser at det vil være lettere å si noe om tiden det vil ta å rette alle feilene, når det er blitt lyst og de bedre kan danne seg et bilde av hvor mange steder strømlinjene er skadd.