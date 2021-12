Elleve havprosjekter får 68 utviklingsmillioner

NTB

Til sammen elleve prosjekter innen havbruk, fiskeri og grønn skipsfart får til sammen 68 millioner kroner over tre år.

– Næringslivet spiller en nøkkelrolle i å videreutvikle Norges ledende posisjon innenfor sjømat og skipsfart. Det er spennende å følge og støtte den store omstillingsviljen vi er vitne til i næringen i disse dager. Det er slik vi skaper nye og trygger eksisterende arbeidsplasser for framtida, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran (Ap).

Ifølge Skjæran representerer prosjektene som får finansiering, store muligheter for grønn omstilling, digitalisering og effektivisering av havnæringene og bærekraftig produksjon av sjømat. Bedrifter langs hele kysten står bak prosjektene.

Ett av prosjektene som får støtte, er Under Restaurant i Lindesnes, som mottar 6 millioner kroner. Pengene skal gå til å utvikle en helt ny løsning for langtidslagring av levende sjømat.

I Hammerfest får selskapet Forsøljenta 6 millioner kroner fra Forskningsrådet til fangst og oppfôring av små kongekrabber i merder i Kvalfjorden.

Bergensrederiet Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS får 5 millioner for å kombinere nullutslippsteknologi og simuleringsmodeller for skip og værruting for å spare energi og redusere utslipp.