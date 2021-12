Vestre før krisemøte med LO, NHO og Virke: – Ikke bare et lyttemøte

Næringsminister Jan Christian Vestre har hatt flere møter med partene i arbeidslivet den siste tiden. Her er han etter et møte med NHO-sjef Ole Erik Almlid, administrerende direktør i Virke Ivar Horneland Kristensen og LO-leder Peggy Hessen Følsvik onsdag denne uken. Foto: Terje Bendiksby / NTB

NTB

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) åpner for å legge lønnsstøtte på bordet før han møter partene i arbeidslivet til nok et krisemøte fredag.

– Vi avviser ikke lønnsstøtte. Det er en av flere ordninger vi kan diskutere med partene, sier Vestre til NTB.

Næringsministeren har vært i en rekke krisemøter med partene i arbeidslivet den siste tiden for å diskutere hvordan regjeringens coronatiltak rammer næringslivet.

Fredag formiddag har han kalt inn til et nytt møte med LO, NHO og Virke. Men nå er det nok prat, melder Vestre.

– Dette er ikke bare et lyttemøte for å få innspill, men et møte hvor vi vil sette oss sammen for å være mer konkrete, sier Vestre.

Vil unngå permitteringer

Virke er fornøyd med signalene Vestre kom med torsdag kveld.

– Det haster å få en lønnsstøtteordning på plass, og Virke vil bidra godt inn i arbeidet med konkrete detaljer rundt en slik ordning, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke til NTB.

Med seg på fredagens møte har Vestre mannen som vokter pengebingen, finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), samt representanter fra Arbeids- og sosialdepartementet.

LO, NHO og Virke har alle etterlyst lønnsstøtte, der staten tar en del av lønnskostnadene for kriserammede bedrifter. Formålet er å gjøre det lettere for bedriftene å unngå permitteringer.

Kommunal ordning

Regjeringen har på sin side varslet at den nasjonale kompensasjonsordningen til næringslivet skal gjenåpnes. I tillegg er det satt av 1 milliard kroner ekstra til den kommunale kompensasjonsordningen for bedrifter som rammes økonomisk av de nye coronarestriksjonene.

– Vi er i en fase der vi vil sette oss ned og diskutere eventuelle nye tiltak med mål om å finne gode løsninger som holder flest mulig i jobb og som gjør at næringslivet kommer seg best mulig gjennom disse ukene, i tett dialog med partene i arbeidslivet, sier Vestre.