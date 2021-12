Nakstad tror utenlandsstudentene kommer seg hjem til jul

NTB

Tross usikkerheten rundt omikronvarianten tror helsemyndighetene at utenlandsstudenter vil kunne reise til Norge i desember.

– Vi tror det vil være mulig å reise hjem til jul som normalt, og at reiser kan gjennomføres med liten smitterisiko hvis man planlegger godt, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NRK.

Han legger til at man ikke ønsker at noen skal bli sittende alene i jula. Imidlertid ber Nakstad folk om å planlegge tidlig hjemreise dersom det går an, slik at man får spredt reiseaktiviteten utover.

Vy, Norwegian og SAS opplyser at de vil opprettholde sitt planlagte tilbud før jul. Til dem som er usikre, på grunn av erfaring med stadig skiftende reiseregler tidligere i pandemien, lover Nakstad flere konkrete råd fram mot jul.