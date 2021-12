Liadals advokat halverer den påståtte bedragerisummen

NTB

Tidligere stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap) kan kun dømmes for å ha mottatt 52.000 kroner for mye – hvis hun i det hele tatt dømmes, mener forsvarsadvokat Erik Lia.

Det er halvparten av den summen påtalemyndigheten mener ligger til grunn, skriver Aftenposten.

Advokaten presiserer at det ikke betyr at Liadal har fått 52.000 for mye.

– Men skal retten velge å dømme henne, så er denne summen et maksbeløp, sa Lea i sin prosedyre.

Han baserer dette blant annet på at han mener aktoratet tar feil når de påstår manglende bompasseringer betyr at Liadal ikke har vært ute på reise, ettersom det går an å kjøre ut av Haugesund uten å passere en bomring.

– Det blir tipping det hele, sa forsvarsadvokaten.

I tillegg mener han Liadals oppdrag som styremedlem i Rutebåten Utsira AS ikke faller utenfor det Stortinget skal dekke.

Påtalemyndigheten la onsdag ned påstand om ni måneders fengsel for Liadal, som satt som stortingsrepresentant for Rogaland i to perioder fra 2013 til 2021. I tillegg mener de hun skal betale tilbake 117.000 kroner samt 300.000 i sakskostnader.