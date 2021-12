Maria Ressa: Nobelprisen er en beskyttelse

NTB

Å bli tildelt nobelprisen retter søkelyset mot farene journalister står overfor, og fungerer som en beskyttelse, mener fredsprisvinner Maria Ressa.

– Prisen er som et skjold på mange måter. Den har hevet energien og moralen ikke bare til filippinske journalister, men til journalister over hele verden. Den viser hvor vanskelig det er for oss å gjøre jobben vår og hvilke farer vi står overfor, sa Maria Ressa (58) på en pressekonferanse på Nobelinstituttet i Oslo torsdag, dagen før hun mottar den prestisjetunge Nobels fredspris på Oslo rådhus.

– Jeg håper dette betyr at vi har bedre dager foran oss, sa hun.

Hun mottar fredsprisen sammen med den russiske journalisten Dmitrij Muratov.

Fire rettssaker før norgesreisen

Både Ressa og Muratov er under sterkt press fra myndighetene i sine hjemland. De siste ti årene er 33 journalister drept i Ressas hjemland Filippinene, mens 37 journalister er drept i Russland siden Vladimir Putin tok makten.

– Fire rettssaker måtte til for at jeg kunne komme til Norge, sa Ressa, som driver nyhetstjenesten Rappler.

Filippinenes president Rodrigo Duterte har i et intervju med Ressa selv uttalt at hun kan bli drept, og at han kan gjøre det selv.

Hun har også blitt arrestert flere ganger, og i juni 2020 ble hun funnet skyldig i injurier mot en forretningsmann.

Denne dommen brukes av filippinske myndigheter for å hindre henne i å reise utenlands.

– Folk har ikke noe sted å gå

Muratov er sjefredaktør for den uavhengige avisen Novaja Gazeta, den eneste større maktkritiske avisen i Russland.

Han fortalte at fredspristildelingen 8. oktober blant annet medførte masse arbeid for redaksjonen hans.

– Allerede 9. oktober begynte redaksjonen å motta brev med forespørsler om hjelp til å bekjempe uriktige domfellelser, hjelp til å skaffe nødvendige medisiner, til å bistå eldre, til å stoppe hogst i sibirske skoger og til å få råd til å kjøpe en rullestol, sa han.

– Plutselig innså jeg at folk har ikke noe sted å gå, sa Muratov.

Seks journalister drept

Seks journalister fra Muratovs avis Novaja Gazeta er drept de siste ti årene.

– Journalistikken hjelper samfunnet. Nå må samfunnet hjelpe journalister, oppfordret Muratov torsdag.

Han takket Nobelkomiteen for tildelingen av fredsprisen og for å dermed støtte journalistikken i Russland.

Få dager etter at president Vladimir Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov gratulerte redaktøren med fredsprisen, ga presidenten selv beskjed om at Muratov ikke ville bli skjermet.

– Det som var viktigst for meg, var hvordan journalister og andre land ville reagere. Det har vært viktig med reaksjoner og støtte. Vi tjener ikke landet, vi tjener folket, sa han.

Forsvarere for ytringsfriheten

De to får fredsprisen for 2021 for sitt forsvar av pressefriheten og ytringsfriheten i en verden hvor disse er under press, og der propaganda og bevisst feilinformasjon brukes for å destabilisere land og demokratier, sa lederen av Nobelkomiteen, Berit Reiss-Andersen.

Fredsprisvinnerne landet i Oslo onsdag og har et tettpakket program i hovedstaden til og med søndag. Fredag holdes selve prisseremonien i Oslo rådhus.