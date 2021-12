Gult nivå på barne- og ungdomsskoler i Stavanger

NTB

Barne- og ungdomsskolene i Stavanger går over til gult smittevernnivå fra førstkommende mandag til 1. januar 2022.

Bakgrunnen for tiltaket er at et høyt antall elever i grunnskolen har blitt smittet de siste ukene, opplyser kommunen.

– Vi ser nå at det er behov for å innføre tiltak som kan ta ned smitten. Gult nivå gir en mer oversiktlig organisering av skolehverdagen og fører til at elevene får færre nærkontakter gjennom uken. På den måten senkes risikoen for at mange må i karantene ved nye utbrudd, sier helsesjef Runar Johannessen.