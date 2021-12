Høyre, Frp og KrF: Regjeringen må la apotek sette vaksiner

NTB

Farmasiforbundet mener apotekene må tas i bruk for å få fart på vaksineringen. Også flere opposisjonspartier mener apotekene kan avlaste kommunene.

– Det er oppsiktsvekkende at apotek ikke blir tatt i bruk, til tross for at apotekene står klare med 4.000 vaksinatører som består av apotekteknikere og farmasøyter. Disse kan avlaste kommunehelsetjenesten over hele landet, sier forbundsleder i Farmasiforbundet Bodil Røkke.

Via Apotekforeningen har norske apotek tilbudt regjeringen å sette opptil 100.000 vaksinedoser i uka for å avlaste kommunene og helsetjenesten.

Apotekene krever ikke mer enn det fastlegene får for jobben.

– Ikke et stunt

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har ikke gitt respons på tilbudet, men blir nå rådet av Høyre, Frp og KrF til å takke ja, skriver Stavanger Aftenblad.

– Det er ikke et stunt, men for å avlaste en presset helsetjeneste og kommunesektor, sier KrF-leder Olaug Bollestad til avisa.

– Jeg vil utfordre helseministeren til å bruke denne kapasiteten. Apotekene er villig til å bidra i dugnaden, og da må du bruke kapasiteten som er der, sier helsepolitisk talsperson i Frp Bård Hoksrud.

Avgjørende for økonomien

Også hovedorganisasjonen Virke er klare på at det er på høy tid at regjeringen legger til rette for at apotekene kan bidra.

– Det er avgjørende å få opp vaksineringstempoet om vi skal få økonomien tilbake til normalen igjen for alle bransjer, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen til NTB.

Han sier kommunene, som i dag er ansvarlige for vaksinering, bør ha ansvaret videre, men at kapasiteten som er tilgjengelig i apotekene bør tas i bruk.

– For å få dette til mener vi det må lages en nasjonal ordning for at kommunene enkelt skal kunne bruke apotekene i arbeidet med vaksinering, sier Kristensen.