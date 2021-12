NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til torsdag 9. desember.

Biden kaller inn østeuropeiske Nato-land til telefonmøte om situasjonen i Ukraina

USAs president Joe Biden kaller inn de østeuropeiske Nato-medlemslandene til telefonmøte torsdag. På agendaen står den spente situasjonen i Ukraina. Biden vil samle inn lederne fra landene for å brife dem om hans samtale med Russlands president Vladimir Putin tidligere denne uka, for å få deres perspektiver rundt situasjonen og understreke USAs forpliktelse til den transatlantiske sikkerheten, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus.

Det er lederne fra Bulgaria, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Romania, Slovakia, Tsjekkia og Ungarn som kalles inn. Biden vil lede konferansesamtalen etter å ha snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, som har bedt USA hjelpe til med å demme opp for trusselen om en russisk invasjon.

To personer kjørt til sykehus etter kollisjon

To personer er fraktet til sykehus etter at to biler frontkolliderte på E16 ved Kilemoen ved Hønefoss natt til torsdag.

Ifølge Sørøst politidistrikt satt det én person i hver bil. Begge er sendt til sykehus, den ene med ukjent skadeomfang og den andre for sjekk. Det er store materielle skader på de to bilene.

Tre aktivister dømt etter Tiananmen-markering i Hongkong

Den fengslede mediemogulen Jimmy Lai er blant tre demokratiaktivister som i Hongkong er dømt for å ha deltatt i en markering til minne om Tiananmen-massakren. Lai er grunnlegger av den nå nedlagte prodemokratiske avisa Apple Daily.

Han er sammen med den tidligere journalisten Gwyneth Ho og den framtredende menneskerettsadvokaten Chow Hang-tung kjent skyldig i å ha deltatt i ulovlige demonstrasjoner. Også Chow og Ho sitter fengslet allerede. Straffeutmåling vil skje senere.

Senatet stemte ned Bidens vaksinekrav

Et flertall i Senatet har stemt ned president Joe Bidens krav om at ansatte i store selskaper enten vaksinerer seg eller jevnlig lar seg teste for covid-19. Det er en symbolsk seier for republikanerne, men det vil trolig ha lite å si i praksis.

Forslaget ventes ikke å bli godkjent i Representantenes hus, der det trolig kun får støtte fra høyresiden. I tråd med Bidens plan må alle selskaper med mer enn 100 ansatte kreve at de ansatte enten vaksinerer seg eller lar seg teste ukentlig fra 4. januar.

5.259 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 5.259 koronasmittede i Norge. Det er ny rekord og 1.479 flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 4.055 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 2.889, så trenden er stigende.