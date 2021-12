Falske eposter utgir seg for å være fra Helsenorge

NTB

Tjenesten Helsenorge brukes for tiden i epostsvindel. Falske eposter inneholder en lenke til en falsk nettside som etterligner innloggingssiden IDporten.

De falske epostene er forsøk på å svindle til seg informasjon som kan bli brukt til økonomisk vinning, skriver Norsk helsenett i en pressemelding.

De oppfordrer brukere til ikke å oppgi informasjonen det bes om eller trykke på lenker og vedlegg dersom man mistenker at man har mottatt en slik svindel-epost.

– Hvis du har gitt kort- og kodeopplysninger som ble etterspurt fra en slik falsk epost, sperr kort og kontoer så raskt som mulig. Hvis du har gitt personopplysninger, kan disse brukes til flere svindelforsøk, så vær oppmerksom i tiden fremover, står det i pressemeldingen.

Norsk helsenett legger til at Helsenorge aldri vil be om kredittkortinformasjon og sikkerhetskoder via tekstmelding eller epost.