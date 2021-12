Gutt ble alvorlig skadd i påkjørsel i Oslo – taxisjåfør tiltalt

NTB

En to år gammel gutt måtte amputere beinet og fikk alvorlige hode- og leverskader da han ble påkjørt av en taxi i Oslo høsten 2020. Nå er sjåføren tiltalt.

Gutten gikk sammen med foreldrene sine på Bjølsen i Oslo om ettermiddagen 19. september 2020, skriver Avisa Oslo.

Da de passerte innkjøringen til en parkeringsplass, ble gutten truffet av en taxi. Den 57 år gamle sjåføren hevder han ikke så gutten da han kjørte opp på fortauet for å svinge inn på parkeringsplassen.

Toåringen kom i klem under forhjulet og ble deretter overkjørt av taxien. Gutten fikk helsehjelp umiddelbart, men fikk likevel alvorlig hode- og leverskade, skader i brystkassen, samt at han måtte amputere beinet etter komplikasjoner under behandlingsforløpet. Han fikk massiv blodoverføring og var innlagt på sykehus i ni måneder.

– Denne saken fikk et alvorlig utfall, og påtalemyndigheten mener at sjåføren er å bebreide. Det er grunnlaget for at det er tatt ut tiltale med den utformingen, sier politiadvokat Eric Lindset i Oslo politidistrikt.

Sjåføren er tiltalt for uaktsomt å ha voldt betydelig skade på en annen, for uaktsom kjøring og for brudd på vikeplikt for gående.

Sjåføren fikk førerkortet inndratt etter hendelsen, men etter en rettskjennelse fikk han det tilbake, og han jobber nå igjen som taxisjåfør.

– Han synes saken er forferdelig tragisk, og at det er en forferdelig ulykke. Han har tenkt mye på gutten og familien og har hatt det tøft. Men samtidig mener han at det var en ulykke og noe han ikke kan straffes for. Derfor erkjenner han ikke straffskyld, sier mannens forsvarer, advokat Morten A. Pedersen.

Guttens foreldre ønsker ikke å uttale seg om saken, utover at de er preget. Saken er ennå ikke berammet i Oslo tingrett.