Esa godkjenner mer distriktsrettet investeringsstøtte

NTB

Bedrifter i elleve nye kommuner kan få regional investeringsstøtte, og staten kan gi slik støtte til bare deler av en kommune etter et nytt vedtak fra Esa.

Det skriver regjeringen i en pressemelding.

Esa, som er Eftas overvåkingsorgan, har godkjent det nye regionalstøttekartet, som avgrenser området der staten kan gi distriktsrettet investeringsstøtte til bedrifter.

– Dette legger til rette for en offensiv distriktspolitikk slik at vi kan få til vekst og utvikling i hele landet, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

De nye kommunene der bedrifter kan få slik støtte er Aurskog-Høland, Flesberg, Bamble, Iveland, Bjerkreim, Austrheim, Bømlo, Hareid, Sykkylven, Hustadvika og Aukra. Deler av to av disse kommunene var allerede omfattet fra før kommunesammenslåingene.

I tillegg har Esa godkjent at bare deler av en kommune kan tas med i kartet. Det betyr blant annet at to av de tre gamle kommunene som utgjør nye Molde, omfattes av kartet.