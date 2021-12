Stor støtte for nye restriksjoner

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har støtte i befolkningen for sine nye tiltak. Foto: Annika Byrde / NTB Les mer Lukk

NTB

To tredeler av de spurte i en ny meningsmåling mener de nye coronatiltakene ikke er for strenge. Samtidig tror de aller fleste at smittetallene vil fortsette å stige.