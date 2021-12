WHO-topp: – Norge er i en typisk europeisk posisjon

Sørafrikanere lar seg vaksinere etter at omikronvarianten ble påvist i landet. Foto: Denis Farrell / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Dr. Michael Ryan fra Verdens helseorganisasjon (WHO) mener Norge befinner seg i en typisk posisjon for et vesteuropeisk land, tross mange omikrontilfeller.