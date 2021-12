Fredsprisvinnerne i Norge: – Det er utrolig spennende å være her

NTB

Etter lang tids usikkerhet om Maria Ressa fikk lov til å reise til Norge for å motta Nobels fredspris, landet både hun og medvinner Dmitrij Muratov i Oslo.

De to landet på vip-delen på Oslo lufthavn onsdag ettermiddag.

– Det er utrolig spennende å være her. Det er veldig kaldt, men føles veldig varmt, sa en hoppende glad Ressa til pressen som hadde møtt opp.

Hun var iført et munnbind med påskriften «Journalism is not a crime».

Vanskeligere og farligere å være journalist

Ressa takket filippinske myndigheter for at hun fikk reise til Norge. Først fredag ble det kjent at en ankedomstol på Filippinene åpnet for at hun kunne dra.

Ressa mener at det har blitt både vanskeligere og farligere å være journalist.

– Autoritære ledere og spirende diktatorer ønsker at vi frivillig gir opp våre rettigheter. Men da gir vi også opp rettighetene til folket som vi tjener, sa hun.

Etter at tildelingen av fredsprisen ble kjent, har både internasjonal journalistikk og filippinsk journalistikk blitt løftet fram, sa hun.

– Dette er for folket vårt, sa en tydelig beveget Ressa.

Fredsprisvinner Dmitrij Muratov møter pressen på Oslo lufthavn Gardermoen etter ankomst til Norge onsdag ettermiddag. Les mer Lukk

Ressa på forsiden

Muratov landet tidligere onsdag, og også han stoppet for en prat med pressen.

Han sa at han ble forferdet da han så det tettpakkede programmet for Nobel-arrangementene.

– Forrige gang timeplanen min var delt opp i minutter og sekunder, var under førstegangstjenesten, sa han spøkefullt.

Han hyllet også sin medvinner Maria Ressa.

– Folk i journalistmiljøet har kjent til Ressa lenge før hun fikk prisen. Avgjørelsen fra Nobelkomiteen var fabelaktig, sa han.

Muratov hadde med seg en gave til Ressa – et eksemplar av Novaja Gazeta, avisen han er redaktør for, fra da fredsprisen ble kunngjort.

– Gjett hvem som er på forsiden? Det er et stort portrett av Maria Ressa, sa han.

Duterte truet Ressa

Ressa driver nyhetstjenesten Rappler. Filippinenes president Rodrigo Duterte har uttalt at hun kan bli drept, og at han kan gjøre det selv. Det sa han attpåtil i et intervju med Ressa.

Hun har også blitt arrestert flere ganger, og i juni 2020 ble hun funnet skyldig i injurier mot en forretningsmann.

Denne dommen brukes av filippinske myndigheter for å hindre henne i å reise utenlands.

Kan bli «utenlandsk agent»

Muratov er sjefredaktør for den uavhengige avisen Novaja Gazeta, den eneste større, uavhengige, maktkritiske avisa i Russland. Også han er utsatt for stort press i hjemlandet.

Få dager etter at president Vladimir Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov gratulerte redaktøren med fredsprisen, ga presidenten selv beskjed om at Muratov ikke ville bli skjermet.

De fleste uavhengige journalister i Russland er blitt stemplet som utenlandske agenter av myndighetene. Novaja Gazeta-redaktøren har foreløpig unngått å havne på denne lista.

Nedskalert seremoni

Nobel-sirkuset sparkes i gang senere onsdag klokken 16. Da avdukes «fredsbenken», som er designet av Snøhetta, foran Nobels Fredssenter. Etter avdukingen er det innlegg fra blant andre Gro Harlem Brundtland.

På grunn av nye smitteverntiltak i Norge som følge av omikronvarianten, vil den tradisjonelle pressekonferansen med fredsprisvinnerne kun holdes digitalt. Det skjer torsdag. Trolig går selve prisseremonien fredag som planlagt.

Nobelinstituttet er i løpende kontakt med helsemyndighetene i Oslo.

I 2020 ble alle markeringer avlyst, og fjorårets fredspris deles derfor også ut denne uken. Den gikk til Verdens matvareprogram, og direktør David Beasley mottar prisen på vegne av organisasjonen.